Минск, , 15:56 — REGNUM Новые санкции, которые ранее страны Запада ввели в отношении Белоруссии, не будут иметь того эффекта, на который рассчитывают их заказчики. Об этом 22 июня говорится в комментарии белорусского МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций против республики.

«Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта. Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что ЕС «преднамеренно раскручивает санкционную спираль» из-за чего, как считают в белорусском МИД, участвующим в ней сторонам все сложнее и сложнее выбраться из нее.

Кроме того, добавляется, что такого рода подход «не оставляет ни времени, ни пространства для поиска «окон возможностей» по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белорусском МИДе заявили, что введенные в отношении Белоруссии новые санкции Евросоюза, Канады и США граничат с объявлением экономической войны.