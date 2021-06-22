Москва, , 15:38 — REGNUM Часто встречается мнение, что в 1941 году советскую армию немецкие захватчики застали врасплох, но это утверждение верно не в полной мере. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24».

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«Единственный, кто отбил все атаки при нападении — которое, кстати началось не в четыре часа, как в знаменитой песне, а в 3:15… — это когда немцы решили бомбить Севастополь. Дело в том, что Кузнецов, который командовал военно-морским флотом, в нарушение всех и вся отдал приказ сбивать все самолёты, которые могут появиться в радиусе действия советского флота», — заявил Мясников.

«Поэтому флот не потерпел, не понёс вообще никаких значительных потерь именно в первые дни», — указал он.