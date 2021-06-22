Варшава, , 15:37 — REGNUM Во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров президентов Молдавии и Польши Майи Санду и Анджея Дуды в Варшаве, молдавский лидер назвала Польшу «гарантом безопасности в Восточной Европе». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы очень ценим неизменную поддержку Польши наших европейских устремлений, а также поощрение включения Молдавии в европейские программы помощи. Польша стала очень важным гарантом безопасности в регионе. Мы хотели бы укрепить сотрудничество между нашими странами и в области безопасности, в том числе энергетической», — заявила Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом в Польшу 21 июня. Помимо встречи Санду с президентом Польши Дудой в рамках визита также предусмотрены переговоры молдавской делегации с представителями польского правительства.