Белград, , 15:33 — REGNUM Приштина может подать против Сербии иск за геноцид, но это оначало бы конец переговоров с Белградом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 июня в парламенте страны, где он выступил с отчетом о ходе диалога, который сербская и албанская сторона ведут при посредничестве ЕС.

Вучич напомнил депутатам, что премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти на переговорах в Брюсселе заявил о том, что Приштина готовит такой иск.

«Самая большая проблема в том, что я не вижу решения, я не вижу, в чем состоялся бы компромисс и не вижу намерения другой стороны думать о компромиссе. Давайте вы подадите иск, и мы посмотрим, что вы будете делать, но я таком случае я не вижу, о чем мы могли бы договариваться», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Вучич задался риторическим вопросом, должна ли Сербия платить репарации за то, что кто-то отсоединил ее суверенную территорию.

Напомним, что в середине июня в Брюссел, в рамках переговоров о «нормализации отношений» Белграда и Приштины впервые встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти.