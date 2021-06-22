Берлин, , 15:38 — REGNUM Власти ФРГ считают соглашение с Турцией по беженцам очень важным, его нужно сохранить и развивать. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила 22 июня на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я думаю, что это соглашение между ЕС и Турцией имеет важное значение, оно должно дальше развиваться», — отметила Меркель, говоря о подготовке к саммиту ЕС, намеченному на 24−25 июня.

Она добавила, что Турция заслуживает помощи в связи с тем, что ведёт работу по поддержке 3,7 млн сирийских беженцев.

Фон дер Ляйен сообщила, что миграционный пакет будет одной из тем предстоящего саммита ЕС. Она отметила, что Турцию важно поддерживать и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционное соглашение ЕС и Турция подписали в 2016 году на саммите в Брюсселе. В соответствии с ним беженцы могут запросить убежище в странах ЕС с территории Турции.

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