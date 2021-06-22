Великий Новгород, , 15:51 — REGNUM В Новгородской области в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции решением региональных властей с 22 июня введены новые ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

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Как сообщили на состоявшемся 21 июня заседании регионального оперштаба, за прошедшую неделю в Новгородской области заболеваемость COVID-19 увеличилась на 16%, причем, среди детей до 17 лет — в два раза, в группе 18−20 лет — на 14%, в группе 30−40 лет — почти в полтора раза.

При этом каждый пятый заболевший переносит болезнь в тяжёлой форме: в реанимации ковидных госпиталей находятся, в том числе, молодые люди в возрасте 24−40 лет. Всего в регионе развернуто 840 коек для лечения пациентов с COVID-19. За неделю количество пациентов, которым требуется госпитализация, увеличилось на 27,6%.

«Началась третья волна коронавируса. Мы знаем, что человек, заражённый новым штаммом коронавирусной инфекции, заражает не два-четыре человека, а сразу восемь-десять. Крайне неприятная тенденция, что сегодня фиксируются случаи летального исхода среди молодых и здоровых людей. Такая ситуация требует от нас принятия крайне серьёзных мер», — подчеркнул губернатор Андрей Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства новгородской области.

С 22 июня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных лиц. С полуночи до 6 часов утра запрещается оказание услуг общественного питания, включая работу на вынос и организацию доставки, за исключением общепита вдоль федеральных трасс. Предприятиям общественного питания предлагается оказывать услуги, преимущественно, на открытых летних верандах и в уличных кафе. Работа торгово-развлекательных комплексов и находящихся в них кинозалов, игровых комнат и других заведений ограничивается строго до 21 часа.

По данным регионального оперштаба от 22 июня, за последние сутки в Новгородской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев в регионе составляет 31 789. Скончались от ковида 182 человека.

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