Киев, , 15:29 — REGNUM В 2021 году многонациональные военные учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба посольства США на Украине.

«Нынешние учения Sea Breeze имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с шести континентов 5 тыс. военных 32 корабля 40 самолетов 18 команд специальных операций и дайвинга», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений Sea Breeze на Украине и реагировать в случае необходимости.

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