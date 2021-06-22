Киев, 22 июня 2021, 15:29 — REGNUM В 2021 году многонациональные военные учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба посольства США на Украине.
Напомним, ранее официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений Sea Breeze на Украине и реагировать в случае необходимости.
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