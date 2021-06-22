Москва, , 15:22 — REGNUM Законопроект, запрещающий условно-досрочное освобождение по тяжким, коррупционным преступлениям, а также обвиненным в нарушении избирательного законодательства разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, соответствующие поправки направлена в правительство РФ для получения официального отзыва.

«Речь идёт о запрете условно-досрочного освобождения и амнистии для лиц, совершивших особо тяжкие, коррупционные преступления, а также преступления, связанные с фальсификациями на выборах. Соответствующий законопроект сегодня депутаты нашей фракции направили на получение отзыва в правительство», — сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Запретить УДО также предлагается осуждённым за отмывание денег и имущества, приобретённого преступным путём, осуждённым за воспрепятствование работе избирательной комиссии и фальсификации итогов голосования.

Право на УДО не должны иметь преступники, осуждённые на присвоение имущества и растрату, за особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также насильники несовершеннолетних, уверены парламентарии.

«И ещё один немаловажный момент. Вышеназванные преступники не должны иметь возможности попасть под амнистию по решению Государственной думы, и об этом тоже говорится в нашем законопроекте», — отметил Миронов.