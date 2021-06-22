Рига, , 15:22 — REGNUM Европейская комиссия утвердила план Латвии по использованию средств механизма восстановления и устойчивости ЕС в размере 1,8 млрд евро. Об этом сообщило латвийское представительство Еврокомиссии.

Отмечается, что деньги выделяются на реализацию программ развития в шести областях — достижении целей климатической политики, цифровой трансформации, уменьшении неравенства, трансформации экономики, реформ в здравоохранении и укреплении власти закона.

Каждая из областей подразделяется, в свою очередь, еще на подпункты. Так, 672 млн евро выделяются в сфере достижения целей климатической политики на такие пункты программы, как устойчивый транспорт, энергоэффективность, использование возобновляемых энергоресурсов и декарбонизация энергетики и адаптация к изменениям климата.

365 млн евро выделены на цифровую трансформацию, которая предусматривает оцифрование государственного и частного секторов, развитие электронных услуг и управление данными, развитие цифровых навыков, внедрение 5G и другое.

На развитие инфраструктуры и социальных услуг (обновление дорог, школьная инфраструктура, жилье по доступной цене, строительство промышленных парков, социальные услуги, долгосрочный уход, совершенствование навыков) выделены 370 млн евро.

Механизм восстановления и устойчивости — новая бюджетная программа Европейской комиссии в рамках многолетнего бюджета Евросоюза на 2021−2027 г. Его цель — поддержка реформ и инвестиций, которые связаны с переходом к зеленой и цифровой экономике, а также уменьшение социальных и экономических последствий кризиса.