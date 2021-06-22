Москва, , 15:15 — REGNUM В настоящее время стали известны новые детали о ситуации накануне Великой Отечественной войны и осведомлённости о ситуации советского руководства. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

«Сегодня на сайте Министерства обороны были опубликованы совершенно уникальные материалы, о которых все всегда слышали, но которых никто никогда не видел. Например, план Барбаросса — буква к букве. Во-вторых, то, что случилось на самом деле 80 лет назад — это директива, подписанная Сталиным и Тимошенко как наркомом обороны, о том, что нужно готовиться к обороне, что война через несколько часов начнётся», — заявил Мясников.

Как правило рассказывают, что никто ничего не знал, ни к чему не готовился, и всё было как-то так непонятно. Но на самом деле готовились. Эту директиву я впервые прочитал — чётко совершенно написано… дошло только до командования, а вниз уже не успело дойти. Поэтому это нападение было внезапным», — указал он.