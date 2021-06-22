Ханты-Мансийск, 22 июня, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске в День памяти и скорби волонтёры, члены правительства и думы Югры, ветераны и горожане возложили цветы к вечному огню в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска «Волонтёры Победы» из Югры зажгли свечи памяти

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«23 тысячи жителей Югры защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Нужно хранить память об их подвиге и передавать её молодым, чтобы они знали, Великая Отечественная война — это страшное событие, которое сегодня даёт пример жизни и подвига», — заявила заместитель председателя окружного совета ветеранов Ираида Самоловова.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска День скорби для тысяч югорчан

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска У вечного огня

У вечного огня мемориала в парке Победы прошла минута молчания, как дань памяти павшим воинам, непоколебимой воле и мужеству советского народа.