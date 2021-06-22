Берлин, , 15:20 — REGNUM Российская Федерация никогда не выходила из диалога с ФРГ, а спекуляции на эту тему не являются заслуживающими внимания. Об этом 22 июня заявил журналистам посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ходе церемонии возложения венков на советском мемориале в парке Тиргартен в Берлине по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

«Мы никогда из диалога не выходили. По нашей инициативе никакие диалоговые форматы с Германией не прерывались», — сказал он, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что необходимо поддерживать контакты с Россией.

«Мы по-прежнему активно работаем и по линии высшего руководства страны, и по линии парламентариев. Сегодня в Берлине находится делегация российских депутатов, участвовавших в общественных траурных мероприятиях по линии фракции Левой партии», — добавил российский дипломат.

Кроме того, он уточнил, что также в настоящий момент в Берлине находится делегация Министерства иностранных дел России, которая приехала на конференцию по Ливии.

«У нас продолжаются межобщественные контакты, поэтому все спекуляции относительно того, что у нас прервался диалог, являются недобросовестными спекуляциями, и они не заслуживают внимания», — указал Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.