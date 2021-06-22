Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Если парламент Грузии назначит новых судей Верховного суда до того, как в стране пройдёт судебная реформа, то это может стать поводом для введения против Тбилиси санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 июня заявил журналистам депутат от блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Политик подчеркнул, что проведение судебной реформы в Грузии предусмотрено соглашением между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которое также согласовали послы США и ЕС Келли Дегнан и Карл Харцель.

«Если «Грузинская мечта» существенно нарушит документ, санкции в отношении них будут приняты без промедления», — сказал Вашадзе.

По его мнению, «западные партнёры» в качестве санкционных мер могут приостановить выделение необходимой финансовой помощи Грузии.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Окончательное решение об их назначении должны принять депутаты парламента.

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