Вильнюс, , 15:11 — REGNUM Санкции Евросоюза против Белоруссии скажутся на экономике Литвы, 22 июня заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в эфире радио LRT.

«Вероятность того, что такие санкции скажутся и на Литве, существует», — сказал Ландсбергис. По его словам, детали введения санкций прорабатывают юристы. Министр выразил надежду, что ясность в этом вопросе появится до конца июня.

Отметим, потери от санкций против Белоруссии могут понести «Железные дороги Литвы» и Клайпедский государственный морской порт, которые загружены белорусскими грузами.

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