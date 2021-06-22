Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 15:04 — ИА Регнум. На Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга 22 июня состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на могилы военнослужащих Красной Армии и Флота, ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Церемония на Богословском кладбище 22 июня 20221 года

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В годы войны кладбище стало одним из мест массового захоронения жителей блокадного Ленинграда, умерших от голода и холода, погибших от вражеских обстрелов и бомбардировок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в церемонии и траурном митинге у братских могил приняли участие представители районных властей, ветеранских, патриотических и молодежных организаций, военнослужащие военно-учебных заведений, расположенных на территории района. Цветы и венки легли у мемориала на Холме Славы.

Также цветы были возложены на могилы участников войны, умерших после Победы, в том числе легендарных подводников, Героя Советского Союза Александра Маринеско и Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина.

ИА REGNUM Возложение цветов на могилу Александра Маринеско