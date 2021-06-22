Сеул, , 14:55 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 22 июня встречу со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, находящимся с официальным визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

В ходе встречи южнокорейский лидер назвал «уместными» метод решения северокорейской проблемы администрацией президента США Джо Байдена посредством дипломатии и диалога. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества Сеула и Вашингтона для достижения подвижек в улучшении межкорейских отношений.

В свою очередь представитель США пообещал сделать все возможное для возобновления диалога с Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон назвала надежды Вашингтона на возобновление диалога с Пхеньяном ложными.

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