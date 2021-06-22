Дамаск, , 14:54 — REGNUM Сирийский президент Башар Асад провел встречу в Дамаске с вице-премьером РФ Юрием Борисовым 22 июня. Борисов от лица российского руководства поздравил Асада с убедительной победой на президентских выборах.

Вице-премьер РФ отметил, что российские представители, которые участвовали в мониторинге избирательного процесса в Сирии, высоко оценили организацию голосования.

Россия, по словам Борисова, рассчитывает на скорейшее включение в работу нового правительства Сирии. Он подтвердил, что позиция Москвы заключается в безусловном уважении суверенитета, единства и территориальной целостности САР.

Он также заверил, что Россия готова и дальше помогать властям Сирии с восстановлением страны, оказывать гуманитарную и военную помощь. На финальной стадии находится подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию Москвы и Дамаска, уточнил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борисов и министр по делам президентства САРМансур Аззам обсудили в Дамаске состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве РФ и Сирии и пути его активизации.

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