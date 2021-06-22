Цхинвал, , 14:43 — REGNUM На днях в Грузии объявили о новой инициативе — создании правительственной комиссии для разработки и осуществления «Государственной стратегии по деоккупации и мирного разрешения конфликтов» — проект, который, по мнению его авторов, призван аннулировать военно-политическое присутствие России в регионе и позволит вернуть Тбилиси потерянные еще в 1989 году бывшие советские автономии — Южную Осетию и Абхазию. По просьбе эту инициативу прокомментировал министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев:

«Война в Нагорном Карабахе, несомненно, воодушевила грузинских военных и политическую верхушку, которые в последнее время все больше стали апеллировать к турецкому военно-политическому фактору как пример для решения собственных проблем, так как воочию наблюдали за ходом боевых действий в регионе и по своему оценившие сложившиеся новые реалии на южном Кавказе.

В связи с этим, наблюдаемое в последнее время обострение темы вступления Грузии в НАТО можно связывать, в том числе и с совпадением интересов как самой грузинской элиты и ее западных союзников с одной стороны, так и с интересами главной страны Североатлантического альянса в регионе — Турцией.

Однако тут непременно следует подчеркнуть, что главные идеологи и потенциальные бенефициарии «закавказской конфедерации» четко осознают, что без Южной Осетии и Абхазии такие планы не перспективны и просто не состоятельны.

Исходя из этого, можно однозначно и ответственно заявить, что Республики Южная Осетия ни при каких условиях не намерена участвовать в грузинских проектах и, тем более входить в «турецкую конфедерацию», планы по созданию которой в последнее время активно обсуждаются на берегах Босфора».