Кострома, 22 июня, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил расширить федеральную трассу Кострома — Шарья — Киров — Пермь (Р-243), проходящую через Костромскую область. Об этом он сообщил на еженедельном совещании в администрации региона 21 июня, передаёт пресс-служба администрации.

Наталья Диева Трасса Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Костромской области

«Нагрузка на автодороге возрастает, ставлю задачу о проработке с Росавтодором вопроса о последовательном расширении федеральной трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Логика ясна — северный ход ближе, чем идти через московский и нижегородский транспортные узлы. Дальше трафик будет только расти. Без расширения дороги, без возможности реверсивных обгонов мы будем иметь проблему (с аварийностью — ИА REGNUM ) постоянно», — сказал Ситников.

Как ранее писало ИА REGNUM, трасса перешла на федеральный баланс в 2017 году. До этого момента средства на ремонт автодороги тратила Костромская область. Из-за недостатка денег в бюджете стратегическая трасса, проходящая по диагонали через весь регион, находилась в плохом состоянии.

После ремонта за счёт федеральных средств трафик на дороге значительно вырос. По данным управления ГИБДД по Костромской области, в 2019 году среднесуточная интенсивность движения грузового транспорта по трассе составляла 653 автомобиля в сутки. На март 2021 года каждый день через трассу проезжали уже 1440 большегрузов.

Одним из проблемных является вопрос аварийности. На данный момент 10 из 11 аварий с погибшими, происходящих на костромских автодорогах федерального значения, происходят на трассе Р-243. По данным за январь — май 2021 года на федеральных трассах Костромской области зафиксировали 40 аварий. В них погибли и были ранены 50 человек. Одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий были столкновения и выезд на полосу встречного движения. Пять аварий произошло из-за столкновения автомобилей с транзитным транспортом.

Для сравнения: в аналогичный период 2020 года на дорогах федерального значения произошло 30 ДТП, в них погибли 3 человека и 41 получил травмы.

Кроме мер по расширению трассы, ради снижения аварийности на дороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь собираются установить дополнительные знаки и увеличить количество патрулей.