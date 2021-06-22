Одесса, Украина, , 14:37 — REGNUM Чёрное море не должно быть «российским озером». Об этом написал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 22 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник напомнил о том, что ему удалось побывать на борту британского эсминца HMS Defender (D36), который прибыл в Одессу.

«Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Чёрного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть «российским озером», — добавил Данилов.

Он также отметил, что Великобритания является «другом и партнёром» Украины, который поддерживает евроатлантические устремления страны.

Напомним, ранее Великобритания и Украина подписали меморандум о совместном проектировании и строительстве военных кораблей.

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