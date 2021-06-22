Минск, , 14:35 — REGNUM Введенные в отношении Белоруссии новые санкции Евросоюза, Канады и США граничат с объявлением экономической войны, также они негативным образом влияют на интересы граждан республики. Об этом 22 июня говорится в комментарии белорусского МИД.

«Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, «иссушить режим финансово». По сути это граничит с объявлением экономической войны», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что то, что новые санкции западных стран введены именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединённая Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на СССР, является кощунственным.

Кроме этого, отмечается, что белорусские власти могут и будут делать все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования, а потому санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта.

«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — добавляется в сообщении.

При этом в нем также содержится призыв ко всем странам и структурам, которые участвую в санкционной политике против Белоруссии, «прислушаться к голосу разума и подумать о будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что после введения Европейским союзом новых санкций в отношении Белоруссии, Москва будет поддерживать Минск.