Ханты-Мансийск, , 14:29 — REGNUM В Югре с 17 по 19 сентября жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы, Тюменской областной думы, а также думы ХМАО. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Кроме того, состоятся выборы депутатов районных и городских дум в 14 муниципалитетах и югорчанам предстоит выбрать четырёх глав сельских поселений ХМАО. В целом кандидаты будут бороться за 355 мандатов.

Также будет проводиться досрочное голосование в труднодоступных и удаленных местностях автономного округа.

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев сообщил о начале выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Тюменской областной думы с 22 июня, в думу Югры с 5 июля, в органы местного самоуправления — с 15 июля.