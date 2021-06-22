Белгород, , 14:31 — REGNUM Документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Белгородской области подал 22 июня врио главы региона Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Вячеслав Гладков стал пятым кандидатом, подавшим документы в областную избирательную комиссию.

«Я понимаю ожидания наших людей. Важны не выборы ради выборов. Жители ждут решения конкретных вопросов и задач. Мне хотелось бы, чтобы чиновники больше переходили в практическую плоскость. Я считаю, что в ходе предвыборной кампании должен соблюдаться закон и человеческое отношение к избирателям. Уверен, что так и будет».

По данным «БелПрессы», врио губернатора идёт на выборы от партии «Единая Россия» — на конференции регионального отделения партии за него отдали голоса 142 из 148 делегатов. Кандидатуру Вячеслава Гладкова утвердил и президиум генсовета партии.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на участие в выборах уже подали Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Евгений Дремов (ЛДПР), Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Кирилл Скачко (КПРФ). Досрочные выборы губернатора Белгородской области пройдут 19 сентября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые кандидаты подали документы на выборы главы Белгородской области