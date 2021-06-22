Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Процесс назначения новых членов Верховного суда (ВС) Грузии должен быть приостановлен, пока в стране не проведут судебную реформу. Об этом, как сообщает грузинское «Общественное телевидение», 22 июня заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Американский дипломат отметила, что 19 апреля представители власти и оппозиции подписали соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. По мнению Дегнан, назначение судей до реформы якобы нарушает это соглашение.

«У парламента теперь есть обязанность и обязательство, как по Конституции, так и по соглашению от 19 апреля, приостановить процесс назначения судей», — сказала посол США.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Секретарь Высшего совета юстиции Николоз Марсагишвили отметил, что судебная власть не участвует в соглашении по выходу из кризиса, поэтому окончательное решение должны принять депутаты парламента при голосовании за кандидатов.

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