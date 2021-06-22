Минск, , 14:18 — REGNUM Евросоюз введением секторальных санкций в отношении белорусских калийных удобрений добьётся дефицита хлоркалия на мировом рынке и роста цен на продовольствие. Об этом 22 июня заявила «Белорусская калийная компания» — спецэкспортёр белорусского госмонополиста «Беларуськалий».

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие — вырастут цены на продовольствие во всем мире», — сказано в заявлении БКК.

Как сообщает «Интерфакс», в белорусской госкомпании таким образом отреагировали на обсуждаемый в ЕС запрет поставок белорусских удобрений в страны союза и через страны этого интеграционного объединения. БКК уверена, что «искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесет серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру».

«В этом году все производители работают на полных мощностях, и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Мы видим, как это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев», — сообщила БКК.

Информагентство отметило, что «Беларуськалий» экспортирует свою продукцию через литовский Клайпедский порт в объёме 10−11 млн тонн в год. Перевалка белорусских удобрений через порты России не началась. Основными покупателями белорусского хлоркалия являются Бразилия, Китай, США и Индия. Белоруссия экспортировала калийных удобрений в январе-апреле 2021 года на $834,1 млн — на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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