Вашингтон, 22 июня 2021, 14:17 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама призвал американских законодателей принять новые правила голосования до следующих промежуточных выборов, в противном случае в опасности может оказаться американская демократия, сообщает The Hill.
С таким заявлением он выступил на телеконференции с рядовыми сторонниками, в которой вместе с ним принял участие и бывший генеральный прокурор Эрик Холдер. По словам бывшего главы Белого дома, дебаты по законопроекту о правах голоса, известному как Закон «Для народа», настолько значимы, что даже он в качестве бывшего президента посчитал нужным поучаствовать в них.