Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама призвал американских законодателей принять новые правила голосования до следующих промежуточных выборов, в противном случае в опасности может оказаться американская демократия, сообщает The Hill.

«Мы не можем ждать следующих выборов, потому что, если повторится всё то, что привело к событиям 6 января, если так [без изменений] пройдет еще несколько выборных циклов, у нас будут реальные проблемы с нашей демократией в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Обама.

С таким заявлением он выступил на телеконференции с рядовыми сторонниками, в которой вместе с ним принял участие и бывший генеральный прокурор Эрик Холдер. По словам бывшего главы Белого дома, дебаты по законопроекту о правах голоса, известному как Закон «Для народа», настолько значимы, что даже он в качестве бывшего президента посчитал нужным поучаствовать в них.

«С тех пор как я оставил свою должность, я пытался следовать правилу и не комментировать ежедневные стычки в Вашингтоне», — указал Обама. — Но то, что происходит на этой неделе, — это больше, чем просто вопрос о том, пройдет тот или иной законопроект, играющий на руку конкретной партии, голосование или нет».