Москва, , 14:28 — REGNUM Хакерские атаки на сайт российского Центризбиркома идут в основном из США и Великобритании. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 22 июня журналистам.

Она отметила, что государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» не имеет связи с глобальной сетью и надёжно защищена. Поэтому атаки, попытки исказить какую-то информацию или перехватить управление, идут на сайт ЦИК, они постоянно фиксируются на протяжении последних шести месяцев.

«Я могу сказать, что география таких атак довольно многозначительная, я назову только две страны, откуда больше всего, это США и Великобритания», — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова заявила о полном провале кампании по дискредитации многодневного голосования. Организаторы этой кампании не нашли никакой поддержки.

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