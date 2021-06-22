Ярославль, 22 июня, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Ярославской области нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди вакцинировавшихся от коронавируса. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Вакцина

Вопрос о статистике по заболевшим и умершим среди вакцинированных поднял депутат Андрей Ершов.

«Если у нас уже вот столько прививок сделано вакцины, то, где статистика по тому сколько из вакцинированных граждан заболело, умерло? То есть у них пошло обострение тех хронических заболеваний, которые есть. И вообще, где информация для граждан по ограничениям в вакцинировании? Чтобы люди не оказались в общем-то, в ситуации, что они вакцинировались и отправились либо на больничную койку, либо на кладбище. Где репрезентативная выборка, подтверждающая пользу вакцинирования?», — спросил депутат.

В ответ Василий Тубашов заявил, что привитые люди, действительно, заболевали, но никто из них не умер.

«У нас сейчас на данный момент 146 тысяч человек вакцинировались первым компонентом и из этих 146 тысяч у нас 861 человек, к сожалению, заболели. Но они заболели не из-за прививки, вы должны понимать. Прививка не содержит живого компонента, поэтому от неё они не могли заболеть. И каждый случай такого явления разбирается на комиссии. Летальных исходов у нас не было. Что касается побочных эффектов — они такие же, как у любой вакцины. Гипертермия в течение суток или двух, которая показывает, что вакцина работает. Локальная болезненность. Но это абсолютно такие же явления, как и у других вакцин, которые мы делаем согласно календарю», — ответил директор департамента здравоохранения Василий Тубашов.

Также Василий Тубашов отметил, что перед вакцинацией пациентов осматривает терапевт, определяющий противопоказания.