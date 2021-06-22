Москва, , 14:17 — REGNUM На сегодняшний день основной состав Вооруженных сил (ВС) России прошел вакцинацию от COVID-19, в общей сложности привито свыше 900 тыс. человек. Об этом 22 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания в российском военном ведомстве.

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«Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тыс. вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ уточнил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках и силах постоянной готовности авиации.

«После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей», также указал Шойгу.

В то же время, он уточнил, что на данный момент работа по вакцинации в вооруженных силах РФ продолжается среди призывников весеннего призыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискриминация в отношении лиц, не привитых от COVID-19, неотвратимо наступит.