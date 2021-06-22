Минск, , 14:04 — REGNUM Официальный Минск 22 июня выразил сожаление в связи с тем, что «любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство». В белорусском МИД также отметили, что оправдание очередного пакета санкций Евросоюзом выглядит «откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом».

«Что ЕС сделал для Белоруссии?», — задались вопросом глава белорусского министерства Владимир Макей с коллегами.

Читайте аналитику и новости сюжета: Белорусская многовекторность

По их мнению, западные политики и их партнёры продолжают «целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, «иссушить режим финансово».

«По сути это граничит с объявлением экономической войны, — сказано в публикации МИД Белоруссии. — Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединённая Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков. По-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить».

Также читайте новости сюжета:Восточное партнерство

Официальный Минск пригрозил ответными санкциями, отметив: «В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска «окон возможностей» по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Белоруссии с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по «тропе санкционной войны», прислушаться к голосу разума и подумать о будущем».

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии