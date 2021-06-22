Ярославль, 22 июня, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Ярославле 22 июня на заседании областной думы депутат Илья Тедеев предложил платить вакцинировавшимся от коронавируса жителям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Илья Тедеев

«Если мы хотим, чтобы люди вакцинировались, есть огромная масса людей. Если мы сделаем 1000 рублей за вакцину, условно говоря. 300 тысяч человек можем таким образом привлечь. Я считаю, что таким образом тема интересная и может быть её стоит рассмотреть. У нас очереди будут завтра», — заявил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты рассматривали проект обращения к жителям с просьбой вакцинироваться. Сейчас в регионе идёт подъём заболеваемости COVID-19, но темпы вакцинации власти не устраивают. В итоге предложение Тедеева о выплатах за прививку принято не было. Стоит отметить, что в принятом обращении депутаты призывают руководителей организаций стимулировать привившихся.