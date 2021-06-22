Барнаул, 22 июня, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Барнауле 22 июня состоялось торжественное открытие стелы, посвященной промышленным предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны.

Правительство Алтайского края Открытие стелы, посвященной промышленным предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны

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Напомним, данная инициатива Союз промышленников Алтайского края была реализована на средства алтайских промышленных предприятий. В реализации проекта участвовали скульптор Михаил Кульгачев и архитектор Сергей Боженко. Камень памятной стелы, доставленный из Саяногорска, обрабатывали на предприятии «Аквинк» (директор Сергей Джульдинов), рельефы отлили на рубцовском заводе «Литком» (директор Сергей Плешкань).

«Я горжусь тем, что присутствовал сегодня на столь важном мероприятии, что наш коллектив способствовал тому, чтобы это важное событие произошло. Открывая этот памятный знак, мы отдаем дань уважения нашим предшественникам, труженикам, чей вклад в Победу, развитие промышленности в Алтайском крае был огромным, людям, подарившим нам будущее.

Мы обязаны помнить подвиги тружеников военных лет, передавать эту память будущим поколениям граждан нашей страны», — отметил генеральный директор холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод», член правления Союза промышленников Алтайского края Игорь Куппа.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В их числе Барнаульский и Бийский котельные заводы.

Важнейшее значение для обеспечения победы над врагом имела работа Барнаульского завода «Трансмаш», где было произведено более четверти всех танковых моторов, Станкостроительного завода, где производились патроны разного калибра, Барнаульского радиозавода, Барнаульского завода механических прессов, Рубцовского тракторного завода, где за годы войны было произведено более тысячи тракторов, необходимых для армии, промышленности, сельского хозяйства.

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