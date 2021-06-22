Симферополь, , 13:51 — REGNUM Мы будем всегда ненавидеть Гитлера, нацистов и их пособников не только за само вторжение, но и за те методы, которыми они вели войну, за их зверства в отношении мирного населения, за их военные преступления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 июня, комментируя публикацию новых архивных материалов управлением ФСБ по Крыму и Севастополю.

Как сообщалось ранее, 22 июня были опубликованы сведения о жестоких экспериментах, которые проводили над военнопленными и мирными советскими гражданами «врачи» немецкой армии во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.

« Это очень правильно, что именно 22 июня публикуются новые документы о преступлениях нацистов на оккупированной территории СССР. Мы всегда будем ненавидеть Гитлера, германских нацистов, жителей других стран Европы, пошедших вместе с ними в поход против СССР, не только за то, что они напали на нашу страну без объявления войны, не за само вторжение. В конце концов, чего было ещё ждать от Гитлера?

Мы будем всегда ненавидеть тех, кого я перечислил, за те методы, если можно так сказать, которыми они эту войну вели, за их зверства в отношении мирного населения, за их военные преступления. И точно так же «наши» коллаборационисты, соучастники нацистских преступлений из числа граждан СССР и русской эмиграции — мы презираем их не только за участие во вторжении и оккупации, но за соучастие в геноциде своего народа.