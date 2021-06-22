22 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили результат игры сборной Украины по футболу, которая 21 июня проиграла команде Австрии в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы.

Оксана Переможенко, , 14:48 — REGNUM 21 июня сборная Украины проиграла команде Австрии в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы. По итогам матча сборная Украины заняла третье место в турнирной таблице группы C. Австрия прошла в 1/8 финала. Сборной Австрии предстоит игра со сборной Италии.

Футбол Митата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ»

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Результаты состоявшегося матча обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что бандеровское приветствие на форме украинской сборной «не помогло», и напомнили об инциденте во Львове, где футбольных болельщиков угощали пивом за каждый гол в ворота сборной России.

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«Тут, в Норильске, пива всем наливают», — иронизирует Артем Сергеич.

«Проиграли, потому что проигрываем везде», — добавила Людмила.

«Интересно, в России тоже будут на федеральных каналах о**ирать сборную?» — спросил Евгений Ц.

«И в голову не придет, болели за вашу команду… Это у вас особо буйные», — ответил Евгению Ц. Dimas D.

Болельщик

«Австрийцы лучше играли и больше хотели выиграть», — отметил Баха С.

«Эх, мало наливали во Львове», — пошутил Роман В.

«Просто очень плохо играли. И политика тут ни при чём», — отметил Dima A.

«Вот так и в стране куча гасел (лозунгов. — О. П.): да мы, да я… а по факту лузеры», — написал Влад В.

«А про Путина не помогла песня? Шаровары в печали. Короче, как обычно, обо**ались. Только в 2006 году нормально сыграли», — отреагировал Yugin S.

«Героям слава» не зашло?» — спросил Juan P.

«Лузеры пакуют в чемоданы свою распиаренную форму! [Нет] ни техники, ни тактики, ни желания выиграть. Может, оно и к лучшему, а то бы Италия порвала бы нас как тузик грелку. Да уж, у героев со славой не задалось», — добавил Вадим.

«Хочу теперь услышать вой по поводу победы России. Это было бы неплохим уроком», — отметил I U.

«Это не проигрыш, это секретный договор гетмана (вероятно, речь о Петре Порошенко. — О. П.) с УЕФА. Должен ускорить вступление Украины в ЕС», — иронизирует один из читателей.

«А во Львове потомки австрияк наливали пиво за победу австрийской сборной?» — спросил Viktor S.

«Зато у наших на футболках СУГС (аббревиатура бандеровского приветствия «Слава Украине, героям слава». — О. П.)», — добавил Romchik1974.

«В общем, начинаем заново болеть не за игру нашей команды, а на фарт», — пишет Михаил.

«Желаю россиянам победы, ребята, все мои знакомые и друзья, желаем вам всего-всего — не подведите», — написал Серж Ч.

Российский фанат после поражения сборной на чемпионате Евро 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Другие команды не так устали, сказал Шева (Андрей Шевченко — главный тренер сборной Украины. — О. П.). Другие люди не подготовили футболистов к матчу, Шева не виноват! Так зачем мучить смертельно усталых игроков? Надо сняться с турнира и дать ребятам отдых. Эксперты сказали, что Украина в следующий раз играет в субботу. Есть вероятность, что игроки смогут восстановиться», — отметил Hans.

«Опять Путин «виноват». Ну видно же невооружённым оком!» — шутит читатель под псевдонимом Вжэнэ Пью Бонэма.

«Зеля обещал, что слоганы на футболке — это магическое, которое нам поможет. Что ж он всё время нам врёт?» — спрашивает Вячеслав.

«Декоммунизированная Украина проиграла стране с серпом и молотом на гербе. Чего и следовало ожидать», — подытожила Sofia M.

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