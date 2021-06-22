Анкара, , 14:10 — REGNUM «Международная стратегия прямых инвестиций» Турции станет дорожной картой для привлечения инвестиций в страну в областях, необходимых для развития турецкой экономики. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Haber7, заявил 22 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

Эрдоган также сообщил, что Турция является очень привлекательным государством для иностранных инвесторов.

По его словам, Турция обладает широкими производственными мощностями, квалифицированной рабочей силой, стратегическим положением, современной логистической инфраструктурой и стимулирующими пакетами, которые смогут удовлетворить все потребности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция предлагает доступ к 1,3 миллиардному населению и огромному рынку стоимостью 26 триллионов долларов. Он также отметил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для транспортировки энергетических ресурсов по линии Восток-Запад в европейские страны.

По его словам, быстрый экономический рост Турции привел к появлению среднего класса, покупательная способность которого увеличилась за последние 19 лет.