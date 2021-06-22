Москва, , 13:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не обсуждал возможность своего приезда на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, с главой Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом 22 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы еще с вами не знаем все-таки, какой будет режим проведения (турнира), мы знаем, что ситуация (с пандемией коронавирусной инфекции) меняется, поэтому режим проведения будет известен уже ближе к моменту чемпионата (мира по футболу)», — сказал он.

Также Песков добавил, что «поэтому предметно вопрос не обсуждался».

В то же время, представитель Кремля указал, что «вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы» с возможность приезда главы Российского государства на ЧМ по футболу 2022 года в Катаре.

Отметим, 21 июня президент РФ Владимир Путин встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Кремле. В ходе этой встречи стороны обменялись мнениями о подготовке к чемпионату мира в Катаре и затронули тему наследия российского ЧМ по футболу.