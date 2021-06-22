Луганск, , 13:50 — REGNUM Более 250 тыс. жителей ЛНР стали гражданами России и их число увеличивается. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Текст заявления опубликован 22 июня на официальном сайте главы республики.

«На сегодняшний день более 250 тысяч жителей Луганской Народной Республики стали гражданами Российской Федерации. Число владельцев российских паспортов продолжает увеличиваться, соответственно растет и запрос на возможность получения доступа к государственным услугам», — рассказал он.

Пасечник подчеркнул важность наличия Страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

«Наличие СНИЛС важно не только государству, но и самому гражданину для оформления пенсии, ряда социальных льгот и гарантий, возможности трудоустройства, а также позволяет реализовать своё конституционное право на участие в российских выборах», — отметил политик.

Он добавил, что в связи с этим в ЛНР упростили процедуру получения СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник выразил надежду, что в будущем удастся уничтожить «фашистское логово», находящееся в Киеве.

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