Луганск, 22 июня 2021, 13:50 — REGNUM Более 250 тыс. жителей ЛНР стали гражданами России и их число увеличивается. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Текст заявления опубликован 22 июня на официальном сайте главы республики.
Пасечник подчеркнул важность наличия Страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
Он добавил, что в связи с этим в ЛНР упростили процедуру получения СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник выразил надежду, что в будущем удастся уничтожить «фашистское логово», находящееся в Киеве.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЛНР: «Фашистское логово» находится в городе Киеве