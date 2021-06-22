Марий Эл, 22 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Сернурском районе в преддверии Дня памяти и скорби были благоустроены все расположенные в районе мемориалы. На площадках обелисков, памятных камней и прилегающих территорий работы проводили дети и взрослые, волонтеры и активисты «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Марий Эл

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На всех 25 мемориалах была скошена трава, посажены цветы, обустроены клумбы, проведена покраска объектов.

«Мемориалы напоминают о подвиге и славе, о смерти и бессмертии. В память о тех, кто отдал жизнь во славу победы над врагом, эти памятные места должны быть чистыми и ухоженными», — отметила исполнительный секретарь районного отделения Надежда Шабдарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле, в 4:00 мск, в День памяти и скорби, к Вечному огню возложили цветы. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны жители города, представители общественной организации пограничников «Застава», поисковой отряд «Воскресение», волонтерский отряд ВОИС Поволжского государственного технического университета зажгли свечи и почтили память павших на полях сражений минутой молчания.

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