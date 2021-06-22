Сеул, , 13:43 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль провёл 21 июня личную встречу с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, который находится с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель Южной Кореи призвал японскую сторону проявить искренность в «урегулировании проблем принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны».

Он также выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся территориальных притязаний Токио на острова Токто в Японском море и планируемого сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима 1» в океан.

В ходе переговоров дипломаты также сошлись во мнении относительного того, что «стабильное и устремлённое в будущее» развитие двусторонних отношений важно для мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и за её пределами.