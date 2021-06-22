Стокгольм, , 13:41 — REGNUM После того, как 21 июня большинством голосов Риксдаг отказал в доверии премьер-министру Швеции Стефану Лёвену и его кабинету, бывший лидер «Левых» Ларс Оли заявил, что Лёвен лишился одного из своих главных конкурентных преимуществ — выделявшей его ауры переговорщика. Об этом он сообщил 22 июня в эфире SVT.

Статус Стефана Лёвена как опытного переговорщика ухудшился в связи с правительственным кризисом, который в настоящее время охватил Швецию.

«У Стефана — аура переговорщика и тактика. Но тут он потерпел неудачу. Он должен собраться с силами», — отметил бывший политик.

В то же время Оли подчеркнул, что ключ от разрешения политического кризиса находится в руках у «Центристов», которые должны определиться, занять ли сторону правых или левых.