Йошкар-Ола, 22 июня, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле, в 4:00 мск, в День памяти и скорби, к Вечному огню возложили цветы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

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У Мемориала Воинской Славы прошло мероприятие, посвященное памятному дню. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны жители города, представители общественной организации пограничников «Застава», поисковой отряд «Воскресение», волонтерский отряд ВОИС Поволжского государственного технического университета зажгли свечи и почтили память павших на полях сражений минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, 22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, началась Великая Отечественная война. В 12:15 по московскому времени в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом, прошла минута молчания.

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