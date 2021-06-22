Мадрид, , 13:37 — REGNUM Народная партия Испании намерена обжаловать в Верховном суде страны решение правительства о помиловании ряда каталонских политиков, участвовавших в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом заявил глава партии Пабло Касадо в интервью радиостанции Onda Cero.

«Я хочу объявить, что собираюсь запросить право на подачу обжалования помилования заключенных сепаратистов», — сказал Касадо.

Он подчеркнул, что в Каталонии «не может быть сосуществования без закона».

Как ожидается, в ближайшее время испанское правительство по предложению премьер-министра страны Педро Санчеса помилует заключённых каталонских политиков.