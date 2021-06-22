Таллин, , 13:30 — REGNUM Входящую в правящую коалицию Реформистскую партию поддерживают 28,2% имеющих право голоса на парламентских выборах избирателей, за ее партнеров Центристскую партию готовы голосовать 20%. Это следует из последних социологических опросов, сообщил BaltNews.

Таким образом, реформисты потеряли за месяц примерно 1% своих сторонников, эта тенденция наблюдается несколько месяцев подряд. В то же время оппозиционные партии, представленные в парламенте Эстонии, нарастили свою поддержку: Эстонская Национальная консервативная партия — до 22%, Социал-демократическая партия — до 8%, а партия «Отечество» — до 5,5%.

Суммарно у оппозиции все равно недостаточно голосов: у правящего дуэта реформистов и центристов — 48% поддержки потенциальных избирателей, у парламентской оппозиции — 36%.

Оставшиеся 16% голосов избирателей, согласно результатам соцопроса, получили партии или политические объединения, не представленные в национальном парламенте Рийгикогу.