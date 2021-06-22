Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети высказался в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Он отметил, что люди, победившие фашизм, останутся в памяти народа воплощением силы и мужества.

Vk.com/a_beglov Один из снимков проекта «Связь времён». Невский проспект. Цитата со страницы Александра Беглова «ВКонтакте»

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«Но ведь они были такими же как мы! С такими же проблемами, радостями, печалями. С теми же страхами и болью. Кто-то из них бежал по Невскому, опаздывая на свидание, кто-то переживал из-за предстоящего экзамена, кто-то стоял в очереди за любимыми пышками. А потом случилось страшное. И обычные люди оказались в нечеловеческих условиях», — написал Александр Беглов о ленинградцах в июне 1941 года.

Губернатор подчеркнул, что в этих условиях, когда даже само выживание было почти невозможно, люди сражались за победу над врагом, «шли до конца».

Беглов напомнил о проекте Сергея Ларенкова «Связь времен», когда на снимках совмещены кадры одного и того же места, сделанные в разное время — в годы блокады Ленинграда и в наши дни — поделился несколькими снимками из этого проекта.

«Гуляя по любимому городу, вспомните эти кадры. Спасибо ленинградцам, которые выстояли, за то, что наше с вами «сегодня» так разительно отличается от той их повседневности. Вечная память!», — завершил свой пост губернатор.