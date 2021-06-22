Москва, , 13:25 — REGNUM Узбекистан получит дополнительные возможности от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран Мишустин дал оценку взаимодействия с Узбекистаном в качестве государства-наблюдателя в ЕАЭС.

По словам российского премьер-министра, это позволяет детально познакомиться с работой объединения, с порядком подготовки и принятия решений, которые касаются наиболее важных вопросов экономического сотрудничества в рамках союза, а также посмотреть на опыт создания внутри союза единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Убеждён, что полноформатное участие в Евразийском союзе даст дополнительные возможности и для роста узбекской экономики, и, конечно, ощутимые плюсы для граждан Узбекистана», — сказал Мишустин.