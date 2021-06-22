Дамаск, , 13:20 — REGNUM Россия нацелена на укрепление двусторонних отношений с Сирией, заявил 22 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи в Дамаске с министром по делам президентства САР Мансуром Аззамом.

По его словам, Москва уделяет наибольшее внимание вопросам, связанным с активизацией двусторонних связей по таким направлениям, как энергетика, промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство.

Борисов также от имени руководства России и себя лично поздравил Мансура Аззама и народ Сирии с победой Башара Асада на президентских выборах

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Сирии состоялись 26 мая. В них приняли участие более 14 млн избирателей. Асад заручился поддержкой 95,1% избирателей.

Свои поздравления Башару Асаду по поводу его победы на выборах президента Сирии направил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия собирается и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку Сирии «в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».