Москва, , 13:18 — REGNUM Кампания по дискредитации многодневного голосования в сентябре 2021 года полностью провалилась в силу отсутствия какой-либо поддержки. Об этом журналистам заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Уже инициирована кампания против трехдневного голосования. Она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь», — сказала Памфилова.

По её словам, участники подобной кампании «даже 50 тысяч не набрали сторонников отмены многодневного голосования».