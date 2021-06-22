Москва, , 13:33 — REGNUM Взаимное участие в мероприятиях друг друга готовы расширять Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 22 июня журналистам после посещения Секретариата организации с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других», — сказал Зась.

Он добавил, что две организации намерены продолжать встречи на высоком уровне. Они займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с киберпреступностью, целый ряд новых предложений уже поступил. Эти инициативы направят в секретариат ОБСЕ для работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РоссииСергей Лавровподчеркнул большой потенциал ОБСЕ как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.

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