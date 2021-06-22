Ярославль, , 13:18 — REGNUM «Единая Россия» назвала кандидатов в Госдуму от Ярославской области на осенних выборах. Решение о выдвижении было принято в Москве на всероссийской конференции партии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская делегация на съезд «Единой России» Yaroslavl.er.ru

При голосовании по партийным спискам на этих выборах Ярославская область будет объединена с соседней Костромской. Лидером списка, как и 5 лет назад, стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. На втором месте в списке по двум регионам — заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов, на третьем — действующий депутат Госдумы Илья Осипов.

В 194 одномандатном округе выдвинут действующий депутат, известный хоккеист Андрей Коваленко, в 195-м — депутат Ярославской областной думы, в прошлом журналист Лариса Ушакова.

Как полагают политологи, выдвижение лидером списка Терешковой закономерно.

«Для большинства обычных людей Валентина Владимировна остаётся знаковой фигурой, точно также как на федеральном уровне Шойгу и Лавров — лидеры российского рейтинга. Надо понимать, что они держат по стране 2−3 рейтинг после Путина. Поэтому неудивительно, что они возглавляют федеральную часть списка, а Валентина Владимировна региональную. Разговоры либеральной части населения о том, что Терешкова «обнулилась» и так далее, давайте оставим для соцсетей. Нигилисты, представители либерального крыла — это маленький процент, они попадают в те 40−50 процентов, которые на выборы не придут», — полагает ярославский политолог Александр Миклин.

Политолог Андрей Становой отмечает, что «Единая Россия» выдвинула победителей предварительного голосования, и считает этот выбор логичным.

«Валентина Владимировна, безусловно, в настоящее время самая узнаваемая и самая популярная представительница нашего региона. С другой стороны, Андрей Коваленко действующий депутат, который отработал в думе, причём достаточно неплохо, хотя и коротко. У него есть бэкграунд как системных вопросов — сейчас он занимается проектом оздоровления Волги, так и хороший багаж точечных проектов, реализованных на территории округа. Та же самая дорога посёлка Дюдьково Рыбинского района. Он может и системно решать вопросы как законотворец, законодатель, так и точечно помогать избирателям, то есть то, что все ждут от депутата», — говорит Андрей Становой.

Как полагает Александр Миклин, в одномандатных округах «Единую Россию» ждёт серьёзная схватка с представителями «Справедливой России».

«Русский танк» Андрей Коваленко пока по 194 округу безальтернативен, хотя сражение ему предстоит на порядок более сложное, нежели это было на довыборах летом-осенью прошлого года. На довыборах обычно явка очень невелика, при такой явке мобилизационный потенциал «Единой России» позволяет набрать необходимое количество голосов для победы. При явке выше 40−45 процентов этого потенциала мало для победы над конкурентом. Особенно если это будет представитель «Справедливой России» Анатолий Лисицын. Также интересна позиция КПРФ, чью сторону они займут. Поэтому нас ждёт очень непростое соревнование между Русским танком и первым губернатором», — полагает Александр Миклин.

В 195 округе, по мнению политолога, ситуация для партии более сложная. Ларисе Ушаковой, вероятнее всего, придётся конкурировать со старейшим депутатом Госдумы справедливороссом Анатолием Грешневиковым.

«Анатолий Николаевич Грешневиков с 1989 года, он у нас 32 года уже депутат. В округе уже не дети, а внуки при нём уже выросли. С моей точки зрения конкуренцию ему мог более серьёзную составить нынешний мэр Рыбинска господин Добряков. Насколько я понимаю, переговоры с ним велись, но всё-таки он решил баллотироваться на пост мэра Рыбинска. Ларисе Ушаковой, в отличие от Валентины Владимировны Терешковой, будет намного сложнее с Анатолием Николаевичем соревноваться», — рассуждает Александр Миклин.

Андрей Становой, напротив, расходится в оценке шансов Ларисы Ушаковой.

«Лариса Ушакова 17 лет в областной думе решала проблемы жителей, благодаря чему была многократно переизбрана с хорошим результатом. Сейчас она много ездит по районам, встречается с избирателями, её узнаваемость объективно растёт. По активности с ней мало кто сравнится, у неё большой потенциал», — говорит Андрей Становой.

Эксперты сходятся в том, выборы в Госдуму в Ярославской области ожидаются конкурентными и интересными. Впрочем, в регионе редко бывает иначе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области на праймериз победили Коваленко, Ушакова и Терешкова