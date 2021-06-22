Тюмень, 22 июня, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Тюмени День памяти и скорби отмечается на площади Прощания зажжением свечей памяти, минутой молчания, возложением цветов к мемориалу учащимися школ города, губернатором Александром Моором, депутатами и другими официальными лицами. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Выставка у мемориала «Прощание» в Тюмени

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22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей истории. 80 лет назад этот день расколол жизнь всех советских людей на «до» и «после», отметил в своей речи мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Огненная картина

В первый день Великой Отечественной войны в военкомат областного центра было подано около пятисот заявлений с просьбой отправиться на фронт, а всего из Тюмени ушло на войну 11 752 местных жителей. Живыми домой вернулось меньше половины.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Свеча памяти в Тюмени

Вечером 21 июня «Волонтёры Победы» собрали в Тюмени арт-объект из свечей. Огненная картина «Помним. Тюмень» состояла из 2,5 тысячи свечей. Светился в ночи и контур торпедного катера «Комсомолец» — символ трудового подвига тюменцев для фронта, для Победы.